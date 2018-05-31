На Алтае женщина лишилась крупной суммы из-за программы на телефоне

Женщина рассказала, что на работе с телефона выходила в интернет и общалась с подругой в одной из социальных сетей. К номеру потерпевшей была подключена услуга "мобильный банк".

Во время переписки женщине пришло сообщение о списании более 14 тысяч рублей. Однако она ничего не покупала в интернете. В банке ей также пояснили, что сотрудники не снимали деньги.

Смартфон отправили на экспертизу. По предварительной информации, деньги списали с помощью вирусной программы. Полицейские проводят проверку.