В Алтайском крае женщину обманули на 62 тысячи рублей при продаже коз

Потерпевшая разместила в интернете объявление о продаже домашних коз. Вскоре ей позвонил мужчина и рассказал, что готов перевести предоплату.

Женщина назвала незнакомцу номер своей банковской карты и коды, поступившие в сообщениях. После этого с карты исчезли 62 тысячи рублей. Деньги за животных так и не поступили.

Выяснилось, что номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в республике Башкортостан. Полицейские проводят проверку.

Напомним, недавно в Барнауле женщина хотела продать ресторану тыквы, но потеряла деньги.