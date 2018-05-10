В Алтайском крае женщину обманули на 62 тысячи рублей при продаже коз

В Каменском районе женщина хотела продать коз, но наткнулась на мошенников. Она потеряла крупную сумму, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Потерпевшая разместила в интернете объявление о продаже домашних коз. Вскоре ей позвонил мужчина и рассказал, что готов перевести предоплату.
Женщина назвала незнакомцу номер своей банковской карты и коды, поступившие в сообщениях. После этого с карты исчезли 62 тысячи рублей. Деньги за животных так и не поступили.
Выяснилось, что номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в республике Башкортостан. Полицейские проводят проверку.
Напомним, недавно в Барнауле женщина хотела продать ресторану тыквы, но потеряла деньги.
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