Жительницу Алтайского края обманули на 90 тысяч рублей при продаже квартиры

Женщина разместила в интернете объявление о продаже жилья. Вскоре незнакомка сообщила ей, что готова купить квартиру и предложила перевести задаток 100 тысяч рублей.

Потерпевшая произвела несколько операций у банкомата под диктовку злоумышленницы. После этого вместо зачисления денег с карты исчезли 90 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Выяснилось, что номера мошенников зарегистрированы в Самаре.

Напомним, недавно жителя Алтайского края обманули на 127 тысяч рублей при продаже автомобиля.