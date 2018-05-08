Жительницу Алтайского края обманули на 90 тысяч рублей при продаже квартиры

Жительница Славгорода хотела продать квартиру, но потеряла 90 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Женщина разместила в интернете объявление о продаже жилья. Вскоре незнакомка сообщила ей, что готова купить квартиру и предложила перевести задаток 100 тысяч рублей.
Потерпевшая произвела несколько операций у банкомата под диктовку злоумышленницы. После этого вместо зачисления денег с карты исчезли 90 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Выяснилось, что номера мошенников зарегистрированы в Самаре.
Напомним, недавно жителя Алтайского края обманули на 127 тысяч рублей при продаже автомобиля.
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