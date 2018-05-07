Жителя Алтайского края обманули на 127 тысяч рублей при продаже автомобиля

Потерпевший разместил в интернете объявление о продаже автомобиля ГАЗ-31029. Вскоре ему позвонил незнакомец и сказал, что готов купить машину.

Владелец автомобиля пошел к банкомату, чтобы получить предоплату. Там мужчина под диктовку звонившего сделал несколько операций. После этого с карты исчезли 127 тысяч рублей. Никакие деньги так и не поступили.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.