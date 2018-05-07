Жителя Алтайского края обманули на 127 тысяч рублей при продаже автомобиля

Сегодня, 15:29.
Происшествия

Житель Новоалтайска хотел продать свою машину, но наткнулся на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги. Фото: СС0.

Потерпевший разместил в интернете объявление о продаже автомобиля ГАЗ-31029. Вскоре ему позвонил незнакомец и сказал, что готов купить машину.

Владелец автомобиля пошел к банкомату, чтобы получить предоплату. Там мужчина под диктовку звонившего сделал несколько операций. После этого с карты исчезли 127 тысяч рублей. Никакие деньги так и не поступили.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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