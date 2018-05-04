В Барнауле женщина потеряла больше 130 тысяч рублей при сдаче квартиры

Жительницу Барнаула обманули на 133 тысячи рублей. Она хотела сдать квартиру, но наткнулась на мошенницу, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Потерпевшая разместила в интернете объявление о сдаче жилья. Вскоре ей позвонила незнакомка и сказала, что хочет снять квартиру. Злоумышленница добавила, что сейчас она не в городе и предложила перевести предоплату за два месяца аренды. Для перевода денег, она попросила женщину сходить к банкомату и провести определенные операции. Также пострадавшая сообщила незнакомке данные своей карты. После этого со счета исчезли 133 тысячи рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнице грозит лишение свободы до 5 лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.