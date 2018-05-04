В Барнауле женщина потеряла больше 130 тысяч рублей при сдаче квартиры

Потерпевшая разместила в интернете объявление о сдаче жилья. Вскоре ей позвонила незнакомка и сказала, что хочет снять квартиру. Злоумышленница добавила, что сейчас она не в городе и предложила перевести предоплату за два месяца аренды. Для перевода денег, она попросила женщину сходить к банкомату и провести определенные операции. Также пострадавшая сообщила незнакомке данные своей карты. После этого со счета исчезли 133 тысячи рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнице грозит лишение свободы до 5 лет.