Жительница Алтайского края хотела заблокировать карту и потеряла 35 тысяч рублей

Жительница Новоалтайска потерял крупную сумму, когда хотела заблокировать банковскую карту. Потерпевшую обманула лжесотрудница банка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, жительнице Новоалтайска позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка. Незнакомка рассказала, что с банковской карты, принадлежащей женщине, списывают деньги. Чтобы заблокировать карту и прекратить потерю средств, нужно срочно сообщить данные службе безопасности банка.
Женщина продиктовала номер карты, пин-код, а также поступившие в смс-сообщениях коды. После этого с карты исчезли 35 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнице грозит лишение свободы до 5 лет.
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