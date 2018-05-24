Жительница Алтайского края хотела заблокировать карту и потеряла 35 тысяч рублей

По данным ведомства, жительнице Новоалтайска позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка. Незнакомка рассказала, что с банковской карты, принадлежащей женщине, списывают деньги. Чтобы заблокировать карту и прекратить потерю средств, нужно срочно сообщить данные службе безопасности банка.

Женщина продиктовала номер карты, пин-код, а также поступившие в смс-сообщениях коды. После этого с карты исчезли 35 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнице грозит лишение свободы до 5 лет.