Бийчанин хотел вернуть проигранные на бирже деньги и потерял 2 тысячи евро

В прошлом году бийчанин неудачно сыграл на электронной бирже и потерял 1800 евро. Несколько дней назад ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником фондовой биржи, и предложил вернуть деньги. Мужчина поверил и заполнил анкету на сайте, где указал номер своей банковской карты и разовый код.

Как только все поля анкеты были заполнены, указанная сумма проигрыша была списана с банковского счета бийчанина. "Сотрудник биржи" по телефону заверил, что вся списанная сумма будет возвращена вместе с ранее проигранными деньгами. Затем мужчине позвонили с другого номера и сообщили, что для успешного решения вопроса необходимо внести ещё 1200 евро. Такой суммы у мужчины не было, и он заполнил очередную анкету, указав половину названной суммы.

О том, что его обманули, мужчина понял лишь после того, как мошенники перестали выходить с ним на связь.

Сотрудники полиции проводят проверку. Уже установлено, что номера, с которых звонили мошенники, зарегистрированы в Ставропольском крае и на территории Московской области.