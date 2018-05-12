Барнаулец потерял 100 тысяч рублей при покупке криптовалюты

По предварительной информации, мужчина нашел в интернете объявление о продаже криптовалюты. Он написал продавцу и договорился о переводе денег на карту. Затем барнаулец выполнил все условия злоумышленников.

После перевода 100 тысяч рублей сайт продавца оказался заблокированным. Полицейские проводят проверку.

Напомним, недавно пенсионерка обманула бийчан, которые хотели заработать на криптовалюте.