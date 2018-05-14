Мошенники в WhatsApp предлагают получить бесплатные купоны от "Пятерочки"

На сайте "Пятерочки" говорится, что торговая сеть в данный момент "пытается установить организаторов рассылки и прекратить работу мошеннических ресурсов".

Компания просит не реагировать на предложения мошенников, не переходить по указанным в сообщении ссылкам и не участвовать в дальнейшем распространении информации, так как это может быть опасно для устройств пользователей.

Напомним, в начале апреля россиянам (преимущественно, жителям Краснодарского края) приходили сообщения о раздаче ваучеров от "Магнита" на крупную денежную сумму. В сообщениях присутствовала кликабельная ссылка. В пресс-службе компании заявили, что не имеют отношения к рассылке.