Мошенники в WhatsApp предлагают получить бесплатные купоны от "Пятерочки"

В мессенджере WhatsApp пользователям рассылают сообщения с предложением получить купоны на 5 тыс. рублей от "Пятерочка" бесплатно, сообщает сообщество Инцидент Новосибирск. Торговая сеть уже объявила, что не имеет отношения к этой рассылке.
На сайте "Пятерочки" говорится, что торговая сеть в данный момент "пытается установить организаторов рассылки и прекратить работу мошеннических ресурсов".
Компания просит не реагировать на предложения мошенников, не переходить по указанным в сообщении ссылкам и не участвовать в дальнейшем распространении информации, так как это может быть опасно для устройств пользователей.
Напомним, в начале апреля россиянам (преимущественно, жителям Краснодарского края) приходили сообщения о раздаче ваучеров от "Магнита" на крупную денежную сумму. В сообщениях присутствовала кликабельная ссылка. В пресс-службе компании заявили, что не имеют отношения к рассылке.
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