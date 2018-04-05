Ваучеры от "Магнита" оказались мошеннической рассылкой

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4 апреля россиянам (преимущественно, жителям Краснодарского края) стали приходить сообщения о раздаче ваучеров от "Магнита" на крупную денежную сумму, пишет livekuban.ru. В сообщениях присутствует кликабельная ссылка, которая может оказаться мошенничеством.

"Магнит" в ТРЦ "Весна".
"Магнит" в ТРЦ "Весна". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Сообщение содержит текст: "Привет, "Магнит" дарит бесплатный ваучер на сумму 11.527,6 рублей".

В пресс-службе компании прокомментировали заявили,ч то не имеют отношения к рассылке.

"Доводим до вашего сведения, что данная информация не является достоверной и не имеет отношения к деятельности розничной сети "Магнит". Просим покупателей быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников", — говорится в сообщении.

Сотрудники "Магнита" просят получивших SMS о бесплатных ваучерах, не переходить по ссылке, указанной в сообщении, а также не поддаваться на провокации мошенников.

Как работает схема?

На сайте pikabu.ru пошагово объяснили, как работает указанная в SMS-сообщении ссылка.

Куда ведет кликабельная ссылка от "Магнита".
Куда ведет кликабельная ссылка от "Магнита".

"Я зашла на ссылку с компа, открылось окно как на картинке. Потом была анкета, а после нее открылось окно Поделиться", — пишет получившая рассылку девушка.

Куда ведет кликабельная ссылка от "Магнита".
Куда ведет кликабельная ссылка от "Магнита".

"Далее несколько раз нажала на кнопку и открывались пустые вкладки. Наверно сайт предназначен для мобильного телефона. Мне был не понятен исход этих действий. Потом открылось окно с рекламой кредита банка Тинькофф. Никакого ваучера я естественно не получила", — завершила повествование о "разводе" девушка.

Куда ведет кликабельная ссылка от "Магнита".
Куда ведет кликабельная ссылка от "Магнита".
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