Ваучеры от "Магнита" оказались мошеннической рассылкой

4 апреля россиянам (преимущественно, жителям Краснодарского края) стали приходить сообщения о раздаче ваучеров от "Магнита" на крупную денежную сумму, пишет livekuban.ru. В сообщениях присутствует кликабельная ссылка, которая может оказаться мошенничеством.
Сообщение содержит текст: "Привет, "Магнит" дарит бесплатный ваучер на сумму 11.527,6 рублей".
В пресс-службе компании прокомментировали заявили,ч то не имеют отношения к рассылке.
"Доводим до вашего сведения, что данная информация не является достоверной и не имеет отношения к деятельности розничной сети "Магнит". Просим покупателей быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников", — говорится в сообщении.
Сотрудники "Магнита" просят получивших SMS о бесплатных ваучерах, не переходить по ссылке, указанной в сообщении, а также не поддаваться на провокации мошенников.
Как работает схема?
На сайте pikabu.ru пошагово объяснили, как работает указанная в SMS-сообщении ссылка.
"Я зашла на ссылку с компа, открылось окно как на картинке. Потом была анкета, а после нее открылось окно Поделиться", — пишет получившая рассылку девушка.
"Далее несколько раз нажала на кнопку и открывались пустые вкладки. Наверно сайт предназначен для мобильного телефона. Мне был не понятен исход этих действий. Потом открылось окно с рекламой кредита банка Тинькофф. Никакого ваучера я естественно не получила", — завершила повествование о "разводе" девушка.
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