На Алтае мужчину обманули при покупке автозапчастей

Мужчина, нашел необходимые запчасти на одном из сайтов. Он созвонился с менеджером фирмы и узнал, что товар доставят только после 100% предоплаты. Потерпевший согласился с этим и перечислил 10 тысяч рублей. Спустя время он так и не получил запчасти.

Мужчина связался с менеджером, которая переадресовала его к директору фирмы. Во время общения с руководителем выяснилось, что женщина уволена.

Номер телефона принадлежит 41-летней жительнице Омска. Полицейские проводят проверку.