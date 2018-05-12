На Алтае мужчину обманули при покупке автозапчастей

Житель Горно-Алтайска хотел купить запчасти через интернет, но наткнулся на мошенников, сообщает ГУ МВД Росси по Республике Алтай.
Мужчина, нашел необходимые запчасти на одном из сайтов. Он созвонился с менеджером фирмы и узнал, что товар доставят только после 100% предоплаты. Потерпевший согласился с этим и перечислил 10 тысяч рублей. Спустя время он так и не получил запчасти.
Мужчина связался с менеджером, которая переадресовала его к директору фирмы. Во время общения с руководителем выяснилось, что женщина уволена.
Номер телефона принадлежит 41-летней жительнице Омска. Полицейские проводят проверку.
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