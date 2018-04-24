На Алтае экс-сотрудница банка похитила у подчиненных около 1 млн рублей

Бывшую сотрудницу "Россельхозбанка" обвиняют в том, что она обманывала своих сотрудников с 2014 по 2017 годы, сообщает СУ СК по Алтайскому краю. Обвиняемая похитила более 920 тысяч рублей у троих подчиненных.
Обвиняемая занимала должность начальника отдела алтайского филиала "Россельхозбанка".
По данным следствия, женщина ввела своих сотрудников в заблуждение. Она сообщила подчиненным, что суммы их окладов и премий превышают то количество денег, на которое они могли бы претендовать по результатам и качеству своей работы. Деньгами, полученными от коллег, она распоряжалась по своему усмотрению.
Женщина своей вины не признала. На ее автомобиль и недвижимое имущество наложили арест. Уголовное дело направили в суд.
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