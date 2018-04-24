На Алтае экс-сотрудница банка похитила у подчиненных около 1 млн рублей

Обвиняемая занимала должность начальника отдела алтайского филиала "Россельхозбанка".

По данным следствия, женщина ввела своих сотрудников в заблуждение. Она сообщила подчиненным, что суммы их окладов и премий превышают то количество денег, на которое они могли бы претендовать по результатам и качеству своей работы. Деньгами, полученными от коллег, она распоряжалась по своему усмотрению.

Женщина своей вины не признала. На ее автомобиль и недвижимое имущество наложили арест. Уголовное дело направили в суд.