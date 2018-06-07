На Алтае мужчину обманули на крупную сумму при покупке спортивного мотоцикла

В Горно-Алтайске 32-летний местный житель хотел купить мотоцикл через интернет, но наткнулся на мошенников, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, мужчина нашел объявление на одном из сайтов в интернете. Потерпевший созвонился с продавцом и узнал, что за спортивный мотоцикл нужно внести предоплату. Иначе технику могли продать другому человеку.
Мужчина перечислил 20 тысяч рублей. После этого связаться с продавцом не удалось: телефон был выключен.
Полицейские проводят проверку.
Напомним, в мае другого жителя Горно-Алтайска обманули при покупке автозапчастей.
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