На Алтае мужчину обманули на крупную сумму при покупке спортивного мотоцикла

По предварительной информации, мужчина нашел объявление на одном из сайтов в интернете. Потерпевший созвонился с продавцом и узнал, что за спортивный мотоцикл нужно внести предоплату. Иначе технику могли продать другому человеку.

Мужчина перечислил 20 тысяч рублей. После этого связаться с продавцом не удалось: телефон был выключен.

Полицейские проводят проверку.

Напомним, в мае другого жителя Горно-Алтайска обманули при покупке автозапчастей.