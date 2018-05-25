Жительницу Барнаула обманули на 18 тысяч рублей при покупке породистого щенка

По предварительной информации, жительница Барнаула нашла в интернете объявление о продаже щенков породы шпиц. Она созвонилась с "продавцом" и договорилась о предоплате.

Девушка перевела на карту злоумышленницы 18 тысяч рублей. После этого дозвониться незнакомке не удалось. Объявление также исчезло с сайта.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.