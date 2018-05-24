На Алтае мужчину обманули при оформлении документов для получения кредита

В Горно-Алтайске мужчина хотел оформить документы для получения кредита, но наткнулся на мошенников, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, безработный мужчина хотел взять кредит 200 тысяч рублей. В банке одним из условий получения денег было предоставление справки по форме 2-НДФЛ. Потерпевший нашел в интернете объявление о предоставлении такой услуги и подал электронную заявку. Вскоре мужчине позвонил неизвестный, который рассказал, о возможности получения справки.
Представитель организации убедил клиента сделать предоплату. Поверив сказанному, мужчина перевел 10 тысяч рублей. Ему подтвердили получение денег и сообщили, что через несколько дней справку доставит курьерская служба. Спустя время документы так и не пришли. Связаться со злоумышленником также не удалось.
Выяснилось, что номера звонившего зарегистрированы в Московской области. Полицейские проводят проверку.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.