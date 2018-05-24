На Алтае мужчину обманули при оформлении документов для получения кредита

По предварительной информации, безработный мужчина хотел взять кредит 200 тысяч рублей. В банке одним из условий получения денег было предоставление справки по форме 2-НДФЛ. Потерпевший нашел в интернете объявление о предоставлении такой услуги и подал электронную заявку. Вскоре мужчине позвонил неизвестный, который рассказал, о возможности получения справки.

Представитель организации убедил клиента сделать предоплату. Поверив сказанному, мужчина перевел 10 тысяч рублей. Ему подтвердили получение денег и сообщили, что через несколько дней справку доставит курьерская служба. Спустя время документы так и не пришли. Связаться со злоумышленником также не удалось.

Выяснилось, что номера звонившего зарегистрированы в Московской области. Полицейские проводят проверку.