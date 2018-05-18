В Барнауле женщина потеряла 49 тысяч рублей при сдаче квартиры

В Барнауле пенсионерка хотела сдать квартиру, но наткнулась на мошенников. Женщину обманули на крупную сумму, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительной информации, потерпевшая разместила в интернете объявление о сдаче жилья. Вскоре ей позвонила незнакомка, которая рассказала, что сейчас находится в Саратове и на два года переедет в Барнаул. Женщина сказала, что готова внести предоплату, но для этого нужно оформить карту.
Когда потерпевшая забрала готовую карту, злоумышленница перезвонила и передала телефон своему мужу. Он попросил жительницу Барнаула подойти к банкомату и провести определенные операции, а также сообщить данные. После этого с карты исчезли 49 тысяч рублей.
Полицейские ищут злоумышленников.
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