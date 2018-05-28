В Алтайском крае нумизматов обманули при покупке коллекционных монет

Приятели нашли в интернете объявление о продаже коллекционных монет, которые стоила больше 13 тысяч рублей. Таких денег не было ни у кого из друзей, поэтому они решили купить монеты в складчину. С продавцом приятели переписывались в интернете.

После того, как бийчане перевели деньги, владелец коллекции перестал выходить на связь. Объявление о продаже также исчезло с сайта.

Полицейские проводят проверку.