В Барнауле задержали женщину, которая обманула 25 человек через интернет-магазин

В январе 2018 года в полицию обратилась женщина, которая перевела неизвестным более 4 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что потерпевшая хотела купить телефон. Она заполнила форму и оплатила товар по реквизитам, указанным на сайте интернет-магазина. Спустя время телефон так и не пришел, а сайт удалили.

Вскоре полицейские задержали предполагаемую мошенницу. Ей оказалась 28-летняя женщина. Во время обыска у нее изъяли телефон, сим-карту, а также банковскую карту, на реквизиты которой потерпевшие перечисляли оплату за товар.

Женщина обманула как минимум 25 человек. Однако полицейские не исключают, что жертв интернет-обмана может быть больше. Пострадавшие живут в разных регионах России.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнице грозит лишение свободы до 5 лет.