В Барнауле задержали женщину, которая обманула 25 человек через интернет-магазин

В Барнауле задержали женщину, которую подозревают в совершении серии интернет-мошенничестве через сайты по продаже электронной техники. Сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В январе 2018 года в полицию обратилась женщина, которая перевела неизвестным более 4 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что потерпевшая хотела купить телефон. Она заполнила форму и оплатила товар по реквизитам, указанным на сайте интернет-магазина. Спустя время телефон так и не пришел, а сайт удалили.
Вскоре полицейские задержали предполагаемую мошенницу. Ей оказалась 28-летняя женщина. Во время обыска у нее изъяли телефон, сим-карту, а также банковскую карту, на реквизиты которой потерпевшие перечисляли оплату за товар.
Женщина обманула как минимум 25 человек. Однако полицейские не исключают, что жертв интернет-обмана может быть больше. Пострадавшие живут в разных регионах России.
Против женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнице грозит лишение свободы до 5 лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.