В Алтайском крае бывшую чиновницу и ее сожителя отправят в колонию за мошенничество

Маргариту Проходу, бывшую сотрудницу главного управления образования и молодежной политики региона и ее сожителя Игоря Черепанова признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установили, что в должностные обязанности Проходы входил контроль за реализацией целевых программ, связанных с дошкольным образованием. Женщина также консультировала работников образовательных учреждений по вопросам закупки товаров.
— Не позднее апреля 2012 года чиновница вступила в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем (позднее — генеральным директором компании), занимавшимся реализацией детских товаров для нужд дошкольных образовательных учреждений, с которым она состояла в фактических брачных отношениях, — отмечают в ведомстве.
С апреля 2012 по май 2015 года женщина убеждала руководителей дошкольных образовательных учреждений заключить договор поставки товаров именно с ее сожителем. Злоумышленница лгала и говорила, что среди всех продавцов оборудования только он — единственно возможный и самый приемлемым поставщик, у которого самые выгодные цены.
От деятельности пары пострадали больше 180 образовательных учреждений. На счета фирм поступили почти 35 млн рублей, из них 14 млн 800 тысяч рублей получили путем обмана и злоупотребления доверием в результате явного завышения рыночной стоимости поставленных товаров.
Полученные деньги Прохода и Черепанов похитили и распорядились ими по своему усмотрению. Подсудимые причинили ущерб в особо крупном размере бюджетам Алтайского края и Российской Федерации.
Суд приговорил Маргариту Проходу к 5 годам лишения свободы, а Игоря Черепанова к 4,5 годам с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также злоумышленников оштрафуют на 300 тысяч рублей. Кроме того, суд взыскал с подсудимых 14 миллионов рублей.
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