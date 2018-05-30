В Алтайском крае бизнесмен похитил из бюджета 300 тысяч рублей

По данным ведомства, в конце 2015 года индивидуальный предприниматель из Завьяловского района получил на реализацию проекта по изготовлению мебели 300 тысяч рублей. Деньги выделили в рамках целевых грантов (субсидий) на создание собственного бизнеса. Мужчина предоставил в комитет недостоверные данные.

Бизнесмен вместо изготовления мебели купил себе автомобиль.

— Пытаясь скрыть преступные деяния, предприниматель в 2016 году передал в профильный комитет администрации района ложные сведения о выполнении им условий договора и бизнес-плана, — отмечают в ведомстве.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.