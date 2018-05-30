В Алтайском крае бизнесмен похитил из бюджета 300 тысяч рублей

В Алтайском крае индивидуального предпринимателя обвиняют в хищении 300 тысяч рублей. Деньги предназначались на финансирование грантов малого бизнеса, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, в конце 2015 года индивидуальный предприниматель из Завьяловского района получил на реализацию проекта по изготовлению мебели 300 тысяч рублей. Деньги выделили в рамках целевых грантов (субсидий) на создание собственного бизнеса. Мужчина предоставил в комитет недостоверные данные.
Бизнесмен вместо изготовления мебели купил себе автомобиль.
— Пытаясь скрыть преступные деяния, предприниматель в 2016 году передал в профильный комитет администрации района ложные сведения о выполнении им условий договора и бизнес-плана, — отмечают в ведомстве.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
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