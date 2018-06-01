Вице-мэра Томска арестовали по подозрению в мошенничестве

Полиция задержала вице-мэра Томска Владимира Костюкова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, сообщает ТВ2 со ссылкой на источник.
По информации издания, с 2013 по 2016 годы мэрия перечисляла деньги компании "Газсервис" на строительство инфраструктуры на площадке "Березовая" томского промпарка. Компании заплатили более 40 миллионов рублей за невыполненные работы по завозу песка.
Владимир Костюков был главным инженером в "Газсервисе". В октябре 2016 года он возглавил департамент капитального строительства Томска, а в декабре 2017-го его повысили до заместителя мэра. По версии следствия, в этой должности Костюков подписал итоговые акты выполнения работ компании.
Официальных комментариев ситуации пока нет.
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