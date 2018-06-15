В Алтайском крае женщина украла у школьного приятеля гитару и иконы

Жительницу Белокурихи осудили за хищение православных икон у знакомого, сообщает прокуратура Алтайского края.
Вечером в январе женщина встретила в кафе своего старого школьного знакомого. Приятели продолжили выпивать в квартире потерпевшего. Они также пели песни под гитару, которая и понравилась женщине. Гостья просила друга продать инструмент, но он отказался. Позднее мужчина уснул, а злоумышленница украла гитару. Также она прихватила три православные иконы, которые лежали в комнате.
Когда похитительница открыла дверь и собиралась уходить, ее увидела мать школьного приятеля. Она попросила вернуть вещи, но злоумышленница убежала.
На следующий день жительницу Белокурихи задержали у нее дома, похищенное изъяли.
Женщину приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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