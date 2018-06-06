В Алтайском крае парочка украла с прошлой работы стадо овец и обменяла на автомобиль

Ранее злоумышленники работали на этом фермерском подворье. Кроме овец они прихватили сепаратор, маслобойку, дробилку для зерна, доильный аппарат и конское седло.

Полицейские выяснили, что 18 овец обменяли на автомобиль УАЗ, двух животных продали жителю соседнего населенного пункта, а остальное похищенное распродали жителям села Первомайское. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали в соседнем районе, похищенное изъяли. Возбудили уголовное дело по статье о краже. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 5 лет.