В Алтайском крае парочка украла с прошлой работы стадо овец и обменяла на автомобиль

По предварительной информации, ночью в селе Первомайское мужчина и женщина проникли на территорию частного фермерского подворья и украли овец, а также другие ценности, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Ранее злоумышленники работали на этом фермерском подворье. Кроме овец они прихватили сепаратор, маслобойку, дробилку для зерна, доильный аппарат и конское седло.
Полицейские выяснили, что 18 овец обменяли на автомобиль УАЗ, двух животных продали жителю соседнего населенного пункта, а остальное похищенное распродали жителям села Первомайское. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.
Подозреваемых задержали в соседнем районе, похищенное изъяли. Возбудили уголовное дело по статье о краже. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 5 лет.
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