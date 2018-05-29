В городе "ПАЗиков" обокрали гастрольную группу Филиппа Киркорова

Из фуры, перевозившей декорации для концерта украли восемь сценических костюмов. По данным местной полиции, заявление о пропаже подал директор павловского физкультурно-оздоровительного комплекса, на территории которого были припаркованы фуры концертной группы Киркорова.

Как стало известно, стоимость каждого из украденных костюмов — 1300 долларов. Общий ущерб оценили в 11 тыс. долларов.