Девушка с сайта знакомств украла у генерала казаков паспорт гражданина США и 340 тысяч

Мужчина пригласил девушку по имени Алёна домой, а после прекрасно проведенной ночи вместе с гостьей пропали 340 тысяч рублей и паспорт гражданина США, принадлежащий Власову.

Сообщается, что казак уехал в Америку еще в 2010 году, а на родину приезжает изредка.