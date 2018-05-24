Девушка с сайта знакомств украла у генерала казаков паспорт гражданина США и 340 тысяч

Генерал так называемых казачьих войск Евгений Власов был обворован в Москве девушкой, с которой он познакомился на сайте знакомств, сообщает "Взгляд" со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Мужчина пригласил девушку по имени Алёна домой, а после прекрасно проведенной ночи вместе с гостьей пропали 340 тысяч рублей и паспорт гражданина США, принадлежащий Власову.
Сообщается, что казак уехал в Америку еще в 2010 году, а на родину приезжает изредка.
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