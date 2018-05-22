Романтик с большой дороги: в Барнауле ищут похитителя сердца

В Барнауле ночью 21 мая неизвестный украл фигуру "Сердце", сделанную из искусственной травы, пишут очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
Фигура стояла на проспекте Космонавтов, 6д. Всех, кто что-либо знает о случившемся, просят связаться с автором публикации. Обещают хорошее вознаграждение.
Напомним, недавно 20-летний житель Барнаула похитил из детского игрового автомата 5 мягких игрушек и раздал их прохожим.
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