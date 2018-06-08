Спастись от жары: полезные советы, как вести себя летом-2018

В Алтайский край пришла жара. В такую погоду здоровье подвергается опасности: в душном помещении можно получить тепловой удар, а на улице — солнечный. Как спастись в жару, что есть, пить и носить на улице, дома и в офисе, напоминает altapress.ru.

Летний рацион: что есть в жару? Употреблять в пищу, в основном, овощи и фрукты. В жаркую погоду лучше отказаться от употребления жирной, острой пищи. Также следуют ограничить употребление сладкого.

Не пить кофе, а постараться перейти на воду, натуральные компоты и зеленый чай. От алкоголя на время жары медики советуют вообще отказаться. Особенно от пива, так как, на первый взгляд, оно хорошо освежает, снимает усталость и утоляет жажду, а на самом деле сильно обезвоживает организм. Это же делают сладкие и газированные напитки, в том числе квас.

Пить не газированную воду и носить бутылку с ней с собой. При этом вода должна быть не ледяная, а комнатной температуры. Пить ее можно каждые полчаса, а если почувствуете дурноту — смочите ей салфетку и протрите лицо. Что носить в жару? Всегда носить головной убор, а если голова не покрыта, то на улице стараться идти в тени деревьев.

Выбирать одежду светлых тонов.

Следить, чтобы одежда была из натуральных тканей. Например, льна или хлопка. Очень часто люди получают перегрев просто потому, что не могут правильно подобрать одежду. Как вести себя в жару? На улице Не выходить работать на приусадебный участок в период с 10 до 16 часов. Огородничеству лучше посвятить утренние часы с 7 до 10 утра, а потом выйти на грядки ближе к вечеру. Самое опасное время - с 11 до 13 часов.

Чтобы избежать перегрева и теплового удара, старайтесь как можно меньше находиться на открытом солнце. Особенно, это касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В офисе Избегайте перепадов жара-холод, поэтому не ставьте кондиционеры на низкую температуру. Старайтесь соблюдать баланс - если на улице +30 градусов, то в комнате должно быть не ниже +23. Разница в пять-семь градусов для организма не страшна. То же самое касается кондиционеров в машинах.

Включайте вентилятор, но осторожно. Поток воздуха не должен попадать на человека, а дуть в сторону.

Оптимальное решение — включите вентилятор или кондиционер на 15 минут и выйдете из помещения. Когда вернетесь — выключите и работайте, пока в кабинете вновь не станет душно. Дома В доме на окна можно повесить темные шторы или жалюзи — это снизит температуру на 2-3 градуса.

Купите пульверизатор. Периодически опрыскивайте квартиру — это повысит влажность. С этой же целью по углам комнаты можно поставить ведра с холодной водой.

Если невыносимо жарко - смочите полотенце и положите себе на плечи. На лоб и затылок можно положить холодный компресс или даже упаковку замороженных овощей, если нет кубиков льда. Рядом - бутылки с замороженной водой — они создадут прохладу.

Обязательно проветривайте все помещения перед сном, можно даже создать легкий сквозняк. Жаркое лето: правила поведения Главные правила в жару – много пить и хорошо высыпаться. В жаркую погоду важно хорошо высыпаться, много пить, не перегружать желудок и постоянно протирать руки и ноги холодной водой.

Когда возвращаетесь с жары домой, дайте телу возможность охладиться, походите по комнате минут 5 — 10. Потом уже можно принимать прохладный душ. Не холодный! Резкий перепад температур может спровоцировать сердечный приступ.

Отмените плотный ужин. Он помешает спокойно спать и усилит чувство жажды.

Используйте натуральные ткани для постельного белья. Чтобы легче спалось, рядом с подушкой можно положить и смоченное холодной водой полотенце.

Старайтесь есть цитрусовые и пить воду, в которую выдавлена половинка лимона. В жару вместе с потом человек теряет много витамина С (аскорбиновой кислоты) и, соответственно, бодрости и сил. Самый простой способ — с утра просто выпивать витамин С. Аптечка в жаркую погоду: что носить с собой? Если вы постоянно принимаете какие-то лекарства — носите их всегда с собой. Нельзя прерывать прием обязательных средств, даже если вы поехали на дачу или ушли в отпуск.

Носите с собой таблетки-анальгетики и валидол (на всякий случай).

Не забывайте про репелленты (средства, отпугивающие насекомых и клещей).