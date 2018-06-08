Спастись от жары: полезные советы, как вести себя летом-2018

В Алтайский край пришла жара. В такую погоду здоровье подвергается опасности: в душном помещении можно получить тепловой удар, а на улице — солнечный. Как спастись в жару, что есть, пить и носить на улице, дома и в офисе, напоминает altapress.ru.
Летний рацион: что есть в жару?
- Употреблять в пищу, в основном, овощи и фрукты. В жаркую погоду лучше отказаться от употребления жирной, острой пищи. Также следуют ограничить употребление сладкого.
- Не пить кофе, а постараться перейти на воду, натуральные компоты и зеленый чай. От алкоголя на время жары медики советуют вообще отказаться. Особенно от пива, так как, на первый взгляд, оно хорошо освежает, снимает усталость и утоляет жажду, а на самом деле сильно обезвоживает организм. Это же делают сладкие и газированные напитки, в том числе квас.
- Пить не газированную воду и носить бутылку с ней с собой. При этом вода должна быть не ледяная, а комнатной температуры. Пить ее можно каждые полчаса, а если почувствуете дурноту — смочите ей салфетку и протрите лицо.
Что носить в жару?
- Всегда носить головной убор, а если голова не покрыта, то на улице стараться идти в тени деревьев.
- Выбирать одежду светлых тонов.
- Следить, чтобы одежда была из натуральных тканей. Например, льна или хлопка. Очень часто люди получают перегрев просто потому, что не могут правильно подобрать одежду.
Как вести себя в жару?
На улице
- Не выходить работать на приусадебный участок в период с 10 до 16 часов. Огородничеству лучше посвятить утренние часы с 7 до 10 утра, а потом выйти на грядки ближе к вечеру. Самое опасное время - с 11 до 13 часов.
- Чтобы избежать перегрева и теплового удара, старайтесь как можно меньше находиться на открытом солнце. Особенно, это касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
В офисе
- Избегайте перепадов жара-холод, поэтому не ставьте кондиционеры на низкую температуру. Старайтесь соблюдать баланс - если на улице +30 градусов, то в комнате должно быть не ниже +23. Разница в пять-семь градусов для организма не страшна. То же самое касается кондиционеров в машинах.
- Включайте вентилятор, но осторожно. Поток воздуха не должен попадать на человека, а дуть в сторону.
- Оптимальное решение — включите вентилятор или кондиционер на 15 минут и выйдете из помещения. Когда вернетесь — выключите и работайте, пока в кабинете вновь не станет душно.
Дома
- В доме на окна можно повесить темные шторы или жалюзи — это снизит температуру на 2-3 градуса.
- Купите пульверизатор. Периодически опрыскивайте квартиру — это повысит влажность. С этой же целью по углам комнаты можно поставить ведра с холодной водой.
- Если невыносимо жарко - смочите полотенце и положите себе на плечи. На лоб и затылок можно положить холодный компресс или даже упаковку замороженных овощей, если нет кубиков льда. Рядом - бутылки с замороженной водой — они создадут прохладу.
- Обязательно проветривайте все помещения перед сном, можно даже создать легкий сквозняк.
Жаркое лето: правила поведения
- Главные правила в жару – много пить и хорошо высыпаться. В жаркую погоду важно хорошо высыпаться, много пить, не перегружать желудок и постоянно протирать руки и ноги холодной водой.
- Когда возвращаетесь с жары домой, дайте телу возможность охладиться, походите по комнате минут 5 — 10. Потом уже можно принимать прохладный душ. Не холодный! Резкий перепад температур может спровоцировать сердечный приступ.
- Отмените плотный ужин. Он помешает спокойно спать и усилит чувство жажды.
- Используйте натуральные ткани для постельного белья. Чтобы легче спалось, рядом с подушкой можно положить и смоченное холодной водой полотенце.
- Старайтесь есть цитрусовые и пить воду, в которую выдавлена половинка лимона. В жару вместе с потом человек теряет много витамина С (аскорбиновой кислоты) и, соответственно, бодрости и сил. Самый простой способ — с утра просто выпивать витамин С.
Аптечка в жаркую погоду: что носить с собой?
- Если вы постоянно принимаете какие-то лекарства — носите их всегда с собой. Нельзя прерывать прием обязательных средств, даже если вы поехали на дачу или ушли в отпуск.
- Носите с собой таблетки-анальгетики и валидол (на всякий случай).
- Не забывайте про репелленты (средства, отпугивающие насекомых и клещей).
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