В Алтайском крае начали объявлять штормовое предупреждение из-за жары

Сегодня, 15:37.
Жизнь

В Благовещенском районе Алтайского края объявили штормовое предупреждение из-за жаркой и сухой погоды, сообщает алтайский ЦГМС.

Жара.
Жара. Фото: открытые источники (CC0).

Синоптики отмечают, что в этом районе с 7 под 9 июня ожидают высокую пожароопасность (4 класс горимости).

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, высокий класс пожарной опасности также в Ключевском, Кулундинском, Родинском, Усть-Пристанском, Хабарском районах, а также в Славгороде.

Спасатели предупреждают о возможных лесных пожарах.

Напомним, в Алтайском крае с 6 по 8 июня воздух прогреется до +32 градусов. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без ураганов и дождей.

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