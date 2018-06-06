В Алтайском крае начали объявлять штормовое предупреждение из-за жары

Синоптики отмечают, что в этом районе с 7 под 9 июня ожидают высокую пожароопасность (4 класс горимости).

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, высокий класс пожарной опасности также в Ключевском, Кулундинском, Родинском, Усть-Пристанском, Хабарском районах, а также в Славгороде.

Спасатели предупреждают о возможных лесных пожарах.

Напомним, в Алтайском крае с 6 по 8 июня воздух прогреется до +32 градусов. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без ураганов и дождей.