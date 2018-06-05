В Алтайском крае в мае выпало рекордное количество осадков

В мае 2018 года в регионе выпало 94 мм осадков, хотя нормой в этом месяце считается 42 мм.

По словам синоптиков, впервые рекорд по количеству осадков установили в 2000 году.

Кроме того, в Алтайском крае средняя температура воздуха в мае 2018 года составила +9,3 градусов. Это ниже нормы на 2,8 градусов.

Напомним, по данным синоптиков, с 4 по 9 июня в Алтайском крае будет жаркая погода.