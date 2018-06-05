Обь в районе Барнаула приближается к критической отметке

Обь

Усть-Пристань: 479 см, -12 см за сутки;

Барнаул: 512 см, +3 см за сутки;

Камень-на-Оби: 614 см, +4 см за сутки;

Шелаболиха: 626 см, +1 см за сутки;

Алей

Рубцовск: 321 см; +7 см за сутки;

Бия

Бийск: 246, +6 см за сутки.

Катунь

Сростки: 443 см, +29 см за сутки;

Чумыш

Тальменка: 609 см, -24 см за сутки;

Чарыш

Чарышское: 103 см, -59 см за сутки.

Белоглазово: 382, +63 см

Напомним, Александр Гритчин, начальник департамента Росгидромета по СФО, сообщил, что на Алтае ожидаются высокие температуры воздуха в июне и июле. Это может привести к сильному паводку.