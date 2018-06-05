Обь в районе Барнаула приближается к критической отметке

Сегодня, 12:39.
Происшествия

Уровень воды в Оби в районе Барнаула поднялся до 512 см. До критической отметки (540 см) осталось всего 28 см. Уровень воды растет в большинстве других реках региона, сообщает алтайский ЦГМС.

Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.

Обь

  • Усть-Пристань: 479 см, -12 см за сутки;

  • Барнаул: 512 см, +3 см за сутки;

  • Камень-на-Оби: 614 см, +4 см за сутки;

  • Шелаболиха: 626 см, +1 см за сутки;

Алей

  • Рубцовск: 321 см; +7 см за сутки;

Бия

  • Бийск: 246, +6 см за сутки.

Катунь

  • Сростки: 443 см, +29 см за сутки;

Чумыш

  • Тальменка: 609 см, -24 см за сутки;

Чарыш

  • Чарышское: 103 см, -59 см за сутки.

  • Белоглазово: 382, +63 см

Напомним, Александр Гритчин, начальник департамента Росгидромета по СФО, сообщил, что на Алтае ожидаются высокие температуры воздуха в июне и июле. Это может привести к сильному паводку.

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