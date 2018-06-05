Обь в районе Барнаула приближается к критической отметке

Уровень воды в Оби в районе Барнаула поднялся до 512 см. До критической отметки (540 см) осталось всего 28 см. Уровень воды растет в большинстве других реках региона, сообщает алтайский ЦГМС.
Обь
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Усть-Пристань: 479 см, -12 см за сутки;
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Барнаул: 512 см, +3 см за сутки;
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Камень-на-Оби: 614 см, +4 см за сутки;
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Шелаболиха: 626 см, +1 см за сутки;
Алей
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Рубцовск: 321 см; +7 см за сутки;
Бия
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Бийск: 246, +6 см за сутки.
Катунь
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Сростки: 443 см, +29 см за сутки;
Чумыш
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Тальменка: 609 см, -24 см за сутки;
Чарыш
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Чарышское: 103 см, -59 см за сутки.
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Белоглазово: 382, +63 см
Напомним, Александр Гритчин, начальник департамента Росгидромета по СФО, сообщил, что на Алтае ожидаются высокие температуры воздуха в июне и июле. Это может привести к сильному паводку.
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