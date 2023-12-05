Торговля в Венеции, плата зеркалами и королевское слабительное. Как на Алтае добывали ревень по указу царей

- На Алтае растет ревень, который с середины 17-го и весь 18 век был предметом государственного торга. Царский двор объявил на него монополию. В собрании законов Российской империи аж 51 указ о ревене. Для сравнения, картофелю, который привез Петр I, посвящено всего лишь четыре документа.
- В 1660-х чиновник Григорий Котошихин упоминал ревень: «У Архангельского города торговля – хлѣбом, пенькою, поташью, смолчюгою, шолкомъ сырцомъ, ревенемъ. Ревень присылается изъ Сибири, собираютъ с таможилцовъ».
Ревень черноморский.
ru.wikipedia.org
- В 1656 году царь Алексей Михайлович отправил своего стольника Ивана Чемоданова послом в Венецию и поставил задачу – продать 400 соболей и 160 кг ревеня. Увы, итальянские купцы отказывались от товара и называли его «худым».
- В 18 веке торговля ревенем была прибыльной. Растение оптом закупали английские и венецианские купцы. После неудачи Чемоданова поставки в Венецию все-таки наладили. За целебный корень расплачивались знаменитыми венецианскими зеркалами, бархатом, хрусталем, парадным оружием. Многие зеркала в знаменитых дворцах Петербурга были приобретены на «ревенные» деньги.
- Цена на ревень в европейской части страны в шесть раз превышала закупочную цену в Сибири. Так продолжалось до середины 19 века, пока китайские порты не открылись для международной торговли.
- Колывано-Воскресенские заводы Демидова располагались именно в «ревенных местах». Об этом, конечно, доложили в Петербург. Императорский дом дал указ: с каждым обозом серебра везти в столицу не менее 20 пудов ревеня. В 1756 году добыча ревеня уже достигала 3,2 тонн.
- К 1860 году Россия лишилась монополии на эту культуру и практически прекратила ее экспорт. К сожалению, сибирский ревень не смог конкурировать с китайским и пользовался меньшим спросом у покупателей из-за плохого хранения на Петербургском рынке.
Ревень тангутский.
ru.wikipedia.org
- Сегодня алтайский ревень растет в горной местности в Чарышском, Солонешенском, Змеиногорском и Краснощековском районах.
- В XX веке сведения о полезных свойствах алтайского ревеня внесли в книгу «Полезные растения Западной Сибири». В ней рекомендуется применять растение при катарактах кишечника, запорах, при диспепсии и других заболеваниях.