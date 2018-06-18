Трамп заявил, что его "сговор с Россией - подстроенная фальшивка"

Трамп сделал заявление в своем Twitter.

Дональд Трамп,

президент США:

- Охота на ведьм! Никакого сговора с Россией не было. А, понятно, сговора с Россией не было, так что теперь они ищут признаки воспрепятствования правосудию по отсутствующему сговору с Россией. Фейковый сговор с Россией — это подстроенная фальшивка. Очень жаль, что они не изучили таким же образом жуликоватую Хиллари (Клинтон). Двойные стандарты!

Трамп в прошлом обвинял в нарушении закона своего проигравшего оппонента на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование "российских связей" Трампа, наличие которых опровергают как в Кремле, так и в Белом доме. Настроенные против Трампа СМИ утверждали, что постоянная критика Трампа в адрес расследования и публичные призывы его прекратить могут быть свидетельством воспрепятствования правосудию.

Трамп в ответ не раз заявлял, что часть работников спецслужб действует против него из политических соображений. При этом Белый дом официально заявляет, что сотрудничает с расследованием.