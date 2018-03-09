Трамп ввел высокие пошлины на ввоз металла в США, чтобы защитить экономику страны

Ввоз стали и алюминия в США будет облагаться пошлиной 25% и 10% соответственно. Такое распоряжение озвучил накануне лидер страны Дональд Трамп, пишет РБК. Он заявил, что заботится об экономике страны.
Трамп подчеркнул: "Страна, которая не защищает свое благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом". Этим и продиктован ввод высоких пошлин на импорт металлов: США хочет поддержать свою сталелитейную и алюминиевую промышленность.
Кроме того, меры стали ответом на политику других стран, торгующих с США. Например, ввоз американских автомобилей в Китай облагается 25% пошлиной, а ввоз китайских в США — 2,5%.
Пошлинами не облагаются Канада и Мексика, которые сейчас добровольно пересматривают соглашение о "Североамериканской зоне свободной торговли". Также на освобождение от платежей могут рассчитывать страны, которые справедливо относятся к Америке в вопросах торговли и военной политики.
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