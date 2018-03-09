Трамп ввел высокие пошлины на ввоз металла в США, чтобы защитить экономику страны

Сегодня, 08:29.
Политика

Ввоз стали и алюминия в США будет облагаться пошлиной 25% и 10% соответственно. Такое распоряжение озвучил накануне лидер страны Дональд Трамп, пишет РБК. Он заявил, что заботится об экономике страны.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump.

Трамп подчеркнул: "Страна, которая не защищает свое благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом". Этим и продиктован ввод высоких пошлин на импорт металлов: США хочет поддержать свою сталелитейную и алюминиевую промышленность.

Кроме того, меры стали ответом на политику других стран, торгующих с США. Например, ввоз американских автомобилей в Китай облагается 25% пошлиной, а ввоз китайских в США — 2,5%.

Пошлинами не облагаются Канада и Мексика, которые сейчас добровольно пересматривают  соглашение о "Североамериканской зоне свободной торговли". Также на освобождение от платежей могут рассчитывать страны, которые справедливо относятся к Америке в вопросах торговли и военной политики.

Таможенный тариф начнет действовать в третьей декаде марта.

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