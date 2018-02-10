Трамп заблокировал публикацию доклада о "российском деле"

Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию служебной записки о расследовании предполагаемого "российского вмешательства" в президентские выборы, подготовленной представителями демократов, передает BBC.
Об отказе Трампа опубликовать версию меморандума, составленную конгрессменами-демократами, говорится в письме, направленном главным юрисконсультом Белого дома Дональдом Макганом председателю комитета по разведке палаты представителей Девину Нунесу.
Согласно письму, Трамп решил не обнародовать документ, поскольку он содержит секретную информацию. По мнению Белого дома, публикация может создать большие проблемы для национальной безопасности. Белый дом просит демократов внести изменения, в чем им готово помочь министерство юстиции США.
Ранее на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп ознакомился с меморандумом конгрессменов-демократов о деталях расследования о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы, отмечает "Интерфакс."
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