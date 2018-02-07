Тренажер высокой самооценки в виде неудачных фото звезд

Если ваша самооценка пострадала от того, что на каком-то фото вы получились "не очень", не отчаиваетесь. Даже звезды с мировым именем имеют в своих архивах "страшные" снимки. А некоторые, кстати, специально строят рожицы, да пострашнее.
Ариана Гранде. Фото: trinixy.ru.
Бейонсе. Фото: trinixy.ru.
Вин Дизель. Фото: trinixy.ru.
Винс Вон. Фото: trinixy.ru.
Деми Ловато. Фото: trinixy.ru.
Дженнифер Лоуренс. Фото: trinixy.ru.
Кара Делевинь. Фото: trinixy.ru.
Крис Прэтт. Фото: trinixy.ru.
Скарлетт Йоханссон. Фото: trinixy.ru.
Лиам Нисон. Фото: trinixy.ru.
Майк Тайсон. Фото: trinixy.ru.
Мила Кунис. Фото: trinixy.ru.
Мэрилин Монро. Фото: trinixy.ru.
Наоми Гроссман. Фото: trinixy.ru.
Рики Джервейс. Фото: trinixy.ru.
Роуэн Аткинсон. Фото: trinixy.ru.
Скарлетт Йоханссон. Фото: trinixy.ru.
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