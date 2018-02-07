Тренажер высокой самооценки в виде неудачных фото звезд

Если ваша самооценка пострадала от того, что на каком-то фото вы получились "не очень", не отчаиваетесь. Даже звезды с мировым именем имеют в своих архивах "страшные" снимки. А некоторые, кстати, специально строят рожицы, да пострашнее.

Ариана Гранде. Фото: trinixy.ru. Бейонсе. Фото: trinixy.ru. Вин Дизель. Фото: trinixy.ru. Винс Вон. Фото: trinixy.ru. Деми Ловато. Фото: trinixy.ru. Дженнифер Лоуренс. Фото: trinixy.ru. Кара Делевинь. Фото: trinixy.ru. Крис Прэтт. Фото: trinixy.ru. Скарлетт Йоханссон. Фото: trinixy.ru. Лиам Нисон. Фото: trinixy.ru. Майк Тайсон. Фото: trinixy.ru. Мила Кунис. Фото: trinixy.ru. Мэрилин Монро. Фото: trinixy.ru. Наоми Гроссман. Фото: trinixy.ru. Рики Джервейс. Фото: trinixy.ru. Роуэн Аткинсон. Фото: trinixy.ru. Скарлетт Йоханссон. Фото: trinixy.ru. Источник.