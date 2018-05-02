Третья часть "Мстителей", стартующая в России 3 мая, обновила рекорд по кассовым сборам

Фантастический фильм "Мстители: война бесконечности", премьера которого в российских кинотеатрах стартует 3 мая, стал самой кассовой лентой в мире по выручке, полученной в первый уик-энд после премьеры, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Variety. По предварительным данным, лента собралв свыше 630 млн долларов по всему миру.

"Мстители: война бесконечности" - третья часть серии фильмов про "Мстителей". Картина за выходные заработала 380 млн долларов в 52 странах, исключая Китай, и 250 млн - в 4,5 тыс. кинотеатраов Северной Америки. В общей сложности сборы составили 630 млн - это абсолютный рекорд. Предыдущий фильм серии "Мстители: Эра альтрона" собрал в России 38,8 млн долларов. В 2017 году в российском кинопрокате по кассовым сборам лидировал фильм отечественного производства "Последний богатырь", он заработал более1,7 млрд рублей.