Три дня в Барнауле и Бийске будет особо грязный воздух

С 3 по 5 февраля в барнаульском воздухе будут копиться загрязняющие примеси. Этому способствует "малоинтенсивный атмосферный процесс", сообщает алтайский ЦГМС.
Из-за этого предприятиям и владельцам автотранспорта рекомендуют рекомендуют сократить выбросы в атмосферу до 16:00 5 февраля.
Повышенное загрязнение воздуха будет наблюдаться и в Бийске.
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