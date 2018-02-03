Три дня в Барнауле и Бийске будет особо грязный воздух

Сегодня, 10:20.
Жизнь

С 3 по 5 февраля в барнаульском воздухе будут копиться загрязняющие примеси. Этому способствует "малоинтенсивный атмосферный процесс", сообщает алтайский ЦГМС.

Смог в Барнауле.
Смог в Барнауле. Фото: altapress.ru.

Из-за этого предприятиям и владельцам автотранспорта рекомендуют рекомендуют сократить выбросы в атмосферу до 16:00 5 февраля.

Повышенное загрязнение воздуха будет наблюдаться и в Бийске.

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