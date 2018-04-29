Глупый портрет, троянский конь, тигры: в какой "раскраске" летают самолеты

На днях турецкая авиакомпания Turkish Airlines представила свой самолет, раскрашенный под троянского коня. Выбор сделан неспроста — 2018 год объявлен турецким министерством культуры и туризма "Годом Трои", место раскопок которой 20 лет назад внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

А вот южноафриканский лоукостер Kulula Airways пошел по другому пути и организовал конкурс на самый веселый и глупый портрет, который потом нанесут на ливреи шести самолетов. Подать заявку и свое фото на участие можно на официальном сайте перевозчика, там же можно посмотреть, как будет выглядеть самолет с вашим портретом (если, конечно, его выберут победителем), пишет mail.ru.

Who will be our next #faceonaplane, it could be you. Enter and stand the chance of being one of our 6 faces on 6 planes, each winner also gets a pair of return tickets, we’ll also be giving away 5 random return tickets so you can also take to the skies. https://t.co/5Uk2lzit7A pic.twitter.com/Nhe2qhzQzV — kulula (@kulula) 18 апреля 2018 г.

В 2016 году компания "Россия" и центр "Амурский тигр" представили самолет Boeing 747?400 ("Южно-Сахалинск") в тигриной раскраске, который любовно окрестили "Тигролет". А еще раньше в 2014 году с такой же раскраской летали самолеты дальневосточной авиакомпании "Аврора".

"Тотемное" животное есть и у авиакомпании "Ямал" — на киле самолетов этого перевозчика красуется белый медведь, один из символов Ямало-Ненецкого автономного округа.

Какое изображение авиакомпания выберет для нанесения на ливрею самолета, зависит исключительно от ее фантазии.

Танк, стилизованный под вышиванку. Новая ливрея у Белавиа pic.twitter.com/liuRbFL29l — Avianews.com (@avianewscom) 30 июля 2016 г.

29 years ago Shamu One, Southwest Airlines Boeing 737-300 painted & named after SeaWorld killer whale, began flying pic.twitter.com/m5T3dPMb9l — FAST Museum ✈ (@FASTmuseum) 23 мая 2017 г.

ANA Pokémon Jet (ポケモンジェット Pokemon jetto) 777-300 JA754A https://t.co/buzdl1kc0C — OpenNav (@opennav) 28 апреля 2018 г.