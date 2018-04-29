Глупый портрет, троянский конь, тигры: в какой "раскраске" летают самолеты

Время от времени различные авиаперевозчики пытаются выделиться необычными рисунками на корпусе воздушного судна.
На днях турецкая авиакомпания Turkish Airlines представила свой самолет, раскрашенный под троянского коня. Выбор сделан неспроста — 2018 год объявлен турецким министерством культуры и туризма "Годом Трои", место раскопок которой 20 лет назад внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
А вот южноафриканский лоукостер Kulula Airways пошел по другому пути и организовал конкурс на самый веселый и глупый портрет, который потом нанесут на ливреи шести самолетов. Подать заявку и свое фото на участие можно на официальном сайте перевозчика, там же можно посмотреть, как будет выглядеть самолет с вашим портретом (если, конечно, его выберут победителем), пишет mail.ru.
Who will be our next #faceonaplane, it could be you. Enter and stand the chance of being one of our 6 faces on 6 planes, each winner also gets a pair of return tickets, we’ll also be giving away 5 random return tickets so you can also take to the skies. https://t.co/5Uk2lzit7A pic.twitter.com/Nhe2qhzQzV— kulula (@kulula) 18 апреля 2018 г.
В 2016 году компания "Россия" и центр "Амурский тигр" представили самолет Boeing 747?400 ("Южно-Сахалинск") в тигриной раскраске, который любовно окрестили "Тигролет". А еще раньше в 2014 году с такой же раскраской летали самолеты дальневосточной авиакомпании "Аврора".
Полосатый "Тигролет" украсит небо над Россией https://t.co/WWgJerjScb pic.twitter.com/5szHW5LBzW— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 9 сентября 2016 г.
"Тотемное" животное есть и у авиакомпании "Ямал" — на киле самолетов этого перевозчика красуется белый медведь, один из символов Ямало-Ненецкого автономного округа.
Авиакомпания «Ямал» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100 #сделаноунас https://t.co/3MX6OXNGBm pic.twitter.com/MYv0gNDxgO— Сделано у нас (@sdelanounas_ru) 27 апреля 2018 г.
Какое изображение авиакомпания выберет для нанесения на ливрею самолета, зависит исключительно от ее фантазии.
Танк, стилизованный под вышиванку. Новая ливрея у Белавиа pic.twitter.com/liuRbFL29l— Avianews.com (@avianewscom) 30 июля 2016 г.
#boeing737_800 #avgeeks #aviationphotography #aviation pic.twitter.com/zTIV1Zylfw— People in aviation (@people_aviation) 25 февраля 2018 г.
29 years ago Shamu One, Southwest Airlines Boeing 737-300 painted & named after SeaWorld killer whale, began flying pic.twitter.com/m5T3dPMb9l— FAST Museum ✈ (@FASTmuseum) 23 мая 2017 г.
ANA Pokémon Jet (ポケモンジェット Pokemon jetto) 777-300 JA754A https://t.co/buzdl1kc0C— OpenNav (@opennav) 28 апреля 2018 г.
Finally took a nice shot of Illinois one @SouthwestAir livery flying into @BWI_Airport pic.twitter.com/BYHVBQ9lLn— Samantha Nichole (@SV_Photog) 17 октября 2017 г.
Alaska Airlines 737-800 in the "Salmon Thirty Salmon II" livery arriving at Portland International Airport. @flypdx pic.twitter.com/1jFZjHuSO2— Ty Mallow (@Tmall1213) 7 июля 2015 г.
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