Глупый портрет, троянский конь, тигры: в какой "раскраске" летают самолеты

Сегодня, 17:15.
Жизнь

Время от времени различные авиаперевозчики пытаются выделиться необычными рисунками на корпусе воздушного судна.

Самолет.
Самолет. Фото: СС0.

На днях турецкая авиакомпания Turkish Airlines представила свой самолет, раскрашенный под троянского коня. Выбор сделан неспроста — 2018 год объявлен турецким министерством культуры и туризма "Годом Трои", место раскопок которой 20 лет назад внесли в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

А вот южноафриканский лоукостер Kulula Airways пошел по другому пути и организовал конкурс на самый веселый и глупый портрет, который потом нанесут на ливреи шести самолетов. Подать заявку и свое фото на участие можно на официальном сайте перевозчика, там же можно посмотреть, как будет выглядеть самолет с вашим портретом (если, конечно, его выберут победителем), пишет mail.ru.

В  2016 году компания "Россия" и центр "Амурский тигр" представили самолет Boeing 747?400 ("Южно-Сахалинск") в тигриной раскраске, который любовно окрестили "Тигролет". А еще раньше в 2014 году с такой же раскраской летали самолеты дальневосточной авиакомпании "Аврора".

"Тотемное" животное есть и у авиакомпании "Ямал" — на киле самолетов этого перевозчика красуется белый медведь, один из символов Ямало-Ненецкого автономного округа.

Какое изображение авиакомпания выберет для нанесения на ливрею самолета, зависит исключительно от ее фантазии.

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