ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития

Банк России с 6 февраля отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР), в нем назначили временную администрацию, говорится в сообщении регулятора.
СБРР зарегистрирован в Тюмени. По данным Центробанка, кредитная организация занимала 322 место по величине активов в банковской системе страны. ЦБ не раз применял меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз — запрет на привлечение вкладов населения.
Резкое ухудшение финансового положения СБРР, как отметили в Центробанке, произошло "в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств". Формирование по требованию надзорного органа необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией капитала, отметил регулятор.
В банке назначили временную администрацию. Организация является участником системы страхования вкладов.
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