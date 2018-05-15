Центробанк предупредил об ускорении роста цен

"Годовая инфляция до конца второго квартала останется вблизи сложившегося значения из-за действия эффекта высокой базы предыдущего года в динамике цен на продовольствие", — говорится в комментарии Банка России.

"В отсутствие существенного изменения внешних условий прогнозируется сохранение годовой инфляции вблизи текущих значений до конца второго квартала 2018 года. В дальнейшем ожидается ее постепенное возвращение к цели в 4%", — пояснили в ЦБ РФ.

На 7 мая инфляция в РФ составила 2,4% в годовом выражении (данные Росстата) и существенно не изменится до конца второго квартала, утверждает Центробанк.

Реакция динамики потребительских цен на апрельское ослабление рубля оказалась "достаточно сдержанной" и стала "признаком снижения чувствительности российской экономики к изменению внешнеэкономической конъюнктуры", отмечается в комментарии специалистов регулятора, пишет polit.ru.