Центробанк резко повысил официальные курсы доллара и евро

"Пара евро/доллар растет впервые за последние две недели, доллар США сильно укрепился. Торги по паре проходят в районе 1,1975. Днем ожидается обилие статистки как из Европы, так и из США. ЕС опубликует экономические прогнозы и данные по инфляции. США представят данные по деловой активности и объемам промышленного производства", — говорится в обзоре эксперта директора аналитического департамента "Альпари" Александра Разуваева, пишет "Росбалт".

Поддержку рублю не может пока оказать даже рост мировых цен на нефть, пишет "РГ".

Эксперт напомнил, что 3 мая рубль начал торги укреплением к доллару и евро. Между тем "в ближайшее время рубль останется слабым, предпосылок для возвращения к прежним отметкам пока нет", полагает Разуваев.

При этом до выхода на майские выходные, в пятницу, 28 апреля, установленный Банком России официальный курс евро снизился на 55,49 копейки и достиг 75,2 руб. Доллар опустился на 72 копейки и составлял 61,99 руб.