Турист обнаружил на тайском пляже неизвестное морское чудовище

Британец Луис Бургойн обнаружил на пляже в Таиланде странное животное, пишет mail.ru.
Коричнево-розовое существо, напоминавшее морской огурец, судя по всему, выбросило на берег волной.
Mystery of 'alien-like' sea creatures washed up on beach at holiday hotspot https://t.co/AKb6TinEWY pic.twitter.com/rpczh6rst2— DaWeirdWorld (@DaWeirdWorld) 4 апреля 2018 г.
Турист попытался вернуть находку в море. Существо поднимало "голову" и пыталось дышать.
Вскоре оно снова очутилось на берегу.
Местные жители говорят, что раньше ничего подобного не видели, но последние несколько недель они находили похожих "морских слизняков" на этом пляже.
Пока неизвестно, откуда взялось "неведомое" существо.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.