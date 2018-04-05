Турист обнаружил на тайском пляже неизвестное морское чудовище

Сегодня, 20:40.
Жизнь

Британец Луис Бургойн обнаружил на пляже в Таиланде странное животное, пишет mail.ru.

Паттайя. Таиланд.
Паттайя. Таиланд. Фото: СС0.

Коричнево-розовое существо, напоминавшее морской огурец, судя по всему, выбросило на берег волной.

Турист попытался вернуть находку в море. Существо поднимало "голову" и пыталось дышать.

Вскоре оно снова очутилось на берегу.

Местные жители говорят, что раньше ничего подобного не видели, но последние несколько недель они находили похожих "морских слизняков" на этом пляже.

Пока неизвестно, откуда взялось "неведомое" существо.

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