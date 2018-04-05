Турист обнаружил на тайском пляже неизвестное морское чудовище

Коричнево-розовое существо, напоминавшее морской огурец, судя по всему, выбросило на берег волной.

Mystery of 'alien-like' sea creatures washed up on beach at holiday hotspot https://t.co/AKb6TinEWY pic.twitter.com/rpczh6rst2 — DaWeirdWorld (@DaWeirdWorld) 4 апреля 2018 г.

Турист попытался вернуть находку в море. Существо поднимало "голову" и пыталось дышать.

Вскоре оно снова очутилось на берегу.

Местные жители говорят, что раньше ничего подобного не видели, но последние несколько недель они находили похожих "морских слизняков" на этом пляже.

Пока неизвестно, откуда взялось "неведомое" существо.