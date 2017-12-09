Туристам в Шерегеше стали предлагать экскурсии на Алтай за 120 тысяч

На горнолыжном курорте Шерегеш в этом зимнем сезоне впервые заработал вертолетный авиапорт Shoria Port, сообщает сайт sheregesh.su.
В авиапорте базируется четырехместный вертолет Robinson R66, имеющий внешний бокс для транспортировки спортивного инвентаря. Полетами занимаются два пилота компании "Авиа Алтай".
Гостям Шерегеша предлагают не только заброску на склоны для фрирайда, но и вертолетные туры на Алтай. Например, полуторачасовую экскурсию на Телецкое озеро, в долину Чулышмана — к "каменным грибам" и водопаду Учар – на Robinson R66 предлагают по цене 30 тысяч рублей с человека, 120 тысяч рублей за весь вертолет, или 75 тысяч рублей за час летного времени. Возможны полеты к Белухе (2 часа 15 минут в одну сторону), трансферы в Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск и Барнаул.
В распоряжении нового авипорта есть еще 16-местный вертолет Ми-8, базирующийся в городе Таштаголе, расположенном в 20 км от Шерегеша. Час летного времени на нем стоит 150 тысяч рублей.
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