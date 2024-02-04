4 февраля
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Шоу-бизнес

У Александра Гордона случился приступ аритмии в студии Первого канала. При чем здесь "Слово пацана"

Телеведущему вызвали скорую, сообщает Baza.

Александр Гордон.
Александр Гордон.
Скриншот видео www.1tv.ru

Медики сделали Гордону укол, после чего он вернулся к работе.

Известно, что недавно он поскандалил с актером из сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым.

Конфликт произошел на съемках программы «Закрытый показ». Предметом спора стала рецензия актера на фильм "Подельники".

Гордон попросил Кологривого описать кинокартину в трех словах, после чего тот заявил, что "в трех словах может только закончить программу" и покинул студию.

Ранее известный журналист осудил дерзкого Кащея после критики культовых советских актеров.

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