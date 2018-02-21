У губернаторов появится платная охрана

Госдума приняла в третьем чтении закон об охране губернаторов силами Росгвардии, сообщает "Росбалт".
При этом обеспечение безопасности глав регионов будет осуществляться в порядке, утверждаемом президентом РФ, и исключительно на договорной основе, говорится в документе.
Сейчас вопрос об обеспечении безопасности губернаторов законодательно не урегулирован. Поскольку они не являются объектами госохраны, обеспечение их безопасности не может осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Охрана губернаторов силами войск гвардии будет финансироваться из средств региональных бюджетов, следует из документа.
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