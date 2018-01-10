Сливают СОБРы и ОМОНы. В Росгвардии создают супервойска

В Росгвардии началась большая реформа специальных подразделений, пишут "Известия". Планируется собрать ОМОНы, СОБРы отдельные разведотряды и спецназ в единые управления сил специального назначения (УСпН).
Такие управления сформируют по территориальному признаку, они станут отвечать за отдельные регионы России. Руководить этими УСпН будет Главное управление Сил специального назначения Росгвардии, которое сформировали еще весной 2017 года.
Кроме силовиков в такие территориальные управления войдут и авиаотряды специального назначения, переданные Росгвардии из структуры МВД. Такая концентрация спецподразделений в едином кулаке даст возможность Росгвардии повысить мобильность и эффективность своих спецподразделений. Теперь бойцов УСпН можно будет быстро перебрасывать в любую точку РФ для проведения специальных операций и поддержания правопорядка.
В Подмосковье на территории дивизии имени Дзержинского уже создали первое управления сил специального назначения Росгвардии. Сюда влились СОБР из Долгопрудного и части ОМОНа, расквартированные в Щелково, Сергиевом Посаде, Подольске. А второе управление должно появиться в Пятигорске уже в 2018 году.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.