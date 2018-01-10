Сливают СОБРы и ОМОНы. В Росгвардии создают супервойска

ОМОН. Росгвардия. Фото: Михаил Хаустов. ОМОН. Фото: Михаил Хаустов. Учения ОМОНа в Алтайском крае. Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю. Учения ОМОНа в Алтайском крае. Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю. Учения ОМОНа в Алтайском крае. Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю. ОМОН. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru ОМОН. Фото: mvd.ru. ОМОН. Фото: mvd.ru. ОМОН. Фото: mvd.ru. ОМОН. Фото: mvd.ru. ОМОН. Фото: mvd.ru. ОМОН. Задержание. Фото: mvd.ru. ОМОН. Фото: mvd.ru.

Такие управления сформируют по территориальному признаку, они станут отвечать за отдельные регионы России. Руководить этими УСпН будет Главное управление Сил специального назначения Росгвардии, которое сформировали еще весной 2017 года.

Кроме силовиков в такие территориальные управления войдут и авиаотряды специального назначения, переданные Росгвардии из структуры МВД. Такая концентрация спецподразделений в едином кулаке даст возможность Росгвардии повысить мобильность и эффективность своих спецподразделений. Теперь бойцов УСпН можно будет быстро перебрасывать в любую точку РФ для проведения специальных операций и поддержания правопорядка.

В Подмосковье на территории дивизии имени Дзержинского уже создали первое управления сил специального назначения Росгвардии. Сюда влились СОБР из Долгопрудного и части ОМОНа, расквартированные в Щелково, Сергиевом Посаде, Подольске. А второе управление должно появиться в Пятигорске уже в 2018 году.