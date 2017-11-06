Путин предложил наделить Росгвардию полномочиями по охране губернаторов

Сегодня, 16:11.
Жизнь

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о расширении списка задач войск Росгвардии. В документе, размещенном в базе законопроектов Госдумы, сказано, что на службу возложат задачу "обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов РФ".

ОМОН. Росгвардия.
ОМОН. Росгвардия. Фото: Михаил Хаустов.

Охранять глав регионов страны Росгвардия будет исключительно за деньги, при этом все полученные доходы должны направляться в казну. Согласно законопроекту, брать того или иного губернатора под охрану Росгвардия будет с разрешения главы государства, пишет РБК.

Законопроект предусматривает возможность направления бойцов Росгвардии на охрану не только губернаторов, но и "иных лиц". Причем охранять последних ей может быть приказано и бесплатно: в документе говорится, что безопасность "иных лиц" должна обеспечиваться, "как правило, на договорной основе".

Тарифы на охранные услуги Росгвардии должно утвердить правительство, а все полученные доходы в полном объеме попадут в федеральный бюджет.

Справка

К числу задач Росгвардии относится охрана особо важных, режимных и других объектов в соответствии с перечнем, утвержденным правительством страны, а также имущества физических и юридических лиц по договорам.

С 2016 года в ведении Росгвардии находится ранее подконтрольное МВД предприятие "Охрана", обеспечивающее военизированную (с правом на использование автоматического оружия) охрану органов государственной власти и коммерческих предприятий, а также сопровождение грузов, пультовую охрану и т. д.

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