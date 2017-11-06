Путин предложил наделить Росгвардию полномочиями по охране губернаторов

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о расширении списка задач войск Росгвардии. В документе, размещенном в базе законопроектов Госдумы, сказано, что на службу возложат задачу "обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов РФ".
Охранять глав регионов страны Росгвардия будет исключительно за деньги, при этом все полученные доходы должны направляться в казну. Согласно законопроекту, брать того или иного губернатора под охрану Росгвардия будет с разрешения главы государства, пишет РБК.
Законопроект предусматривает возможность направления бойцов Росгвардии на охрану не только губернаторов, но и "иных лиц". Причем охранять последних ей может быть приказано и бесплатно: в документе говорится, что безопасность "иных лиц" должна обеспечиваться, "как правило, на договорной основе".
Тарифы на охранные услуги Росгвардии должно утвердить правительство, а все полученные доходы в полном объеме попадут в федеральный бюджет.
Справка
К числу задач Росгвардии относится охрана особо важных, режимных и других объектов в соответствии с перечнем, утвержденным правительством страны, а также имущества физических и юридических лиц по договорам.
С 2016 года в ведении Росгвардии находится ранее подконтрольное МВД предприятие "Охрана", обеспечивающее военизированную (с правом на использование автоматического оружия) охрану органов государственной власти и коммерческих предприятий, а также сопровождение грузов, пультовую охрану и т. д.
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