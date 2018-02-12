У здания в Бийске рухнула часть крыши

Обрушение крыши. Фото: vk.com/incident_22. Обрушение крыши. Фото: vk.com/incident_22. Обрушение крыши. Фото: vk.com/incident_22. Обрушение крыши. Фото: vk.com/incident_22. Обрушение крыши. Фото: vk.com/incident_22. Обрушение крыши. Фото: vk.com/incident_22. Обрушение крыши. Фото: vk.com/incident_22. Обрушение крыши. Фото: vk.com/incident_22. Обрушение крыши. Фото: vk.com/incident_22. Обрушение крыши. Фото: vk.com/incident_22.

Свидетели аварии рассказали, что часть крыши рухнула у дома, который находится по адресу улица Советская, 216. О пострадавших не сообщается.

Согласно сайту 2ГИС, это девятиэтажное здание, в котором помимо жилых квартир находятся аптека, салон красоты и ломбард и еще несколько компаний.

На снимках видно, что крышу продавила бетонная вентиляция. На месте работают специалисты.

Узнать подробности и оперативно получить комментарий в пресс-службе краевого ГУ МЧС altapress.ru не удалось.