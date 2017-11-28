У жительницы Комсомольска-на-Амуре мужчина из квартиры вынес 200 норковых шуб

В дежурную часть отдела полиции Комсомольска-на-Амуре обратилась индивидуальный предприниматель с заявлением о краже 200 норковых шуб, которые хранились в ее квартире.
Сотрудниками уголовного розыска задержан 42-летний местный житель.
Установлено, что ночью злоумышленник спилил петли входной двери, проник в квартиру и украл шубы. Пропажу потерпевшая обнаружила, когда вернулась из поездки. Похищенные меховые изделия изъяты во время обыска в гараже подозреваемого. Ущерб составил около 38 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 158 УК РФ "Кража".
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений, говорится в сообщении УМВД России по Хабаровскому краю.
В отношение подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
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