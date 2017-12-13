Участник шоу "Голос" Арсений Бородин впервые за 11 лет выступит в Барнауле

Ранее altapress.ru писал, что музыкант покорил жюри шоу "Голос", когда исполнил известную песню "Stop" в стиле блюз. Однако в начале декабря Арсений Бородин выбыл из музыкального проекта.

Арсений Бородин выступит 16 декабря в 21:00 в баре "Крыша". Вход свободный.

Справка

Арсений Бородин родился в Барнауле в 1988 году. Он был участником "Фабрики звезд-6", после чего пел в коллективе "фабрикантов" — группе "Челси". Его имя связывают с песенными конкурсами "Главная сцена" и "Новая волна". Сейчас артист ведет сольную карьеру. Бородин выпустил скандальный клип "Родная", в котором снялся в откровенном видео со своей девушкой Настей Ивлеевой.