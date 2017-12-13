Участник шоу "Голос" Арсений Бородин впервые за 11 лет выступит в Барнауле

Сегодня, 19:04.
Жизнь

В Барнауле 16 декабря выступит Арсений Бородин. Музыкант даст концерт в родном городе впервые за 11 лет, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Арсений Бородин покорил жюри шоу «Голос».
Арсений Бородин покорил жюри шоу «Голос». Фото: Скриншот, Голос / The Voice Russia.

Ранее altapress.ru писал, что музыкант покорил жюри шоу "Голос", когда исполнил известную песню "Stop" в стиле блюз. Однако в начале декабря Арсений Бородин выбыл из музыкального проекта.

Арсений Бородин выступит 16 декабря в 21:00 в баре "Крыша". Вход свободный.

Справка

Арсений Бородин родился в Барнауле в 1988 году. Он был участником "Фабрики звезд-6", после чего пел в коллективе "фабрикантов" — группе "Челси". Его имя связывают с песенными конкурсами "Главная сцена" и "Новая волна". Сейчас артист ведет сольную карьеру. Бородин выпустил скандальный клип "Родная", в котором снялся в откровенном видео со своей девушкой Настей Ивлеевой.

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